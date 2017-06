Vier bekenden terrorist Brussel vrijgelaten

De vier personen die woensdagavond in Brussel werden aangehouden tijdens huiszoekingen naar aanleiding van de mislukte aanslag dinsdag op het centraal station in Brussel zijn vrijgelaten. Ze zijn na verhoor zonder inverdenkingstelling naar huis gestuurd, heeft het federaal parket donderdag meegedeeld.

De politie deed woensdag huiszoekingen in de plaatsen Anderlecht, Koekelberg en Molenbeek, die allemaal in het gewest Brussel liggen. Er werden huizen doorzocht van mensen die regelmatig contact hadden met de doodgeschoten dader, de 36-jarige Marokkaan Oussama Z. Over hun identiteit is niets bekend.

Z. zaaide dinsdag paniek in het station door kort na elkaar twee ontploffingen te veroorzaken. Daarna liep hij op een militair af en riep „Allahu Akbar”. De militair schoot hem daarop neer.