Vier arrestaties in onderzoek naar helikopterkaping België

In België zijn vier personen opgepakt in het onderzoek naar de kaping van een helikopter afgelopen vrijdag op de luchthaven van het Belgische Deurne. Dat bevestigde het parket van Antwerpen.

De helikopter was gehuurd onder het voorwendsel van een rondvlucht om foto’s te maken. Bij de boeking vroegen de verdachten om een grote helikopter, geschikt voor zes personen en een piloot met veel ervaring. Maar onderweg werd de 36-jarige pilote onder bedreiging van een wapen gedwongen richting de vrouwenafdeling van de gevangenis van de Brusselse gemeente Vorst te vliegen.

De pilote weigerde en er ontstond een schermutseling in de helikopter. De helikopter cirkelde enkele keren boven de gevangenis. Omdat het toestel niet kon landen op de binnenplaats van de gevangenis, werd koers gezet naar Vlaams-Brabant.

In de buurt van een carpoolparking aan de N80 landde de helikopter op een veld en zijn de drie verdachten gevlucht. De drie kapers waren sindsdien spoorloos. De pilote vloog onder begeleiding van een politiehelikopter verder naar de luchthaven van Melsbroek, waar ze werd opgevangen door de politie.

De doorbraak in het onderzoek naar de verdachten kwam zaterdagavond laat, zei het parket. De hoofdverdachte, een man van 24 uit Tongeren, kon gearresteerd worden in de buurt van Brussel. Hij was in het gezelschap van zijn 50-jarige adoptievader. Niet veel later konden ook de twee medeverdachten worden aangehouden in Belgisch Limburg. Het gaat om een man van 18 uit Bilzen en om een man van 22 uit Lanaken.

Intussen is er ook meer duidelijkheid over het motief. De hoofdverdachte had het plan opgevat om zijn vrouw te bevrijden.

De vier verdachten moeten in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter in Antwerpen verschijnen.