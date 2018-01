Vier agenten komen om bij bomaanslag Kashmir

In India zijn vier agenten omgekomen bij een bomaanslag in de regio Kashmir. De agenten patrouilleerden zaterdag op een markt in de stad Sopore toen een explosief afging. Ook verschillende winkeltjes gingen door de krachtige explosie verloren.

Tijdens de aanslag werd in de stad gestaakt om de moord op 57 mensen door de overheid te herdenken, die 25 jaar geleden plaatshad. Volgens Al Jazeera heeft een militante groep uit Pakistan de aanslag opgeëist.

Kashmir is de grensstreek tussen China, Pakistan en India. Die laatste twee hebben meermaals oorlog over het gebied gevoerd. In het Indiase deel hebben veiligheidsdiensten hun handen vol aan islamitische separatisten die vaak steun krijgen vanuit Pakistan. Sinds eind jaren tachtig zijn in het gebied duizenden doden gevallen.