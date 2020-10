Vicevoorzitter Europese Commissie besmet met coronavirus

Vicevoorzitter Margarítis Schinás van de Europese Commissie is positief getest op het coronavirus. De Griekse commissaris, die het asiel- en migratiebeleid van de commissie coördineert, maakte dat zelf bekend via Twitter. De 58-jarige Schinás is in zelfisolatie gegaan.

Schinás is het tweede lid van het dagelijks EU-bestuur van 27 personen dat het besmettelijke virus heeft opgelopen. Eerder deze maand testte de Bulgaarse EU-commissaris Mariya Gabriel, die onder meer gaat over innovatie, als eerste positief.

De afgelopen weken zijn verscheidene commissarissen in quarantaine geweest, onder wie voorzitter Ursula von der Leyen en eerste vicevoorzitter Frans Timmermans, vanwege contacten met besmette personen. Volgens een woordvoerder hebben sinds het begin van de corona-uitbraak 434 van de ruim 30.000 ambtenaren bij de commissie een corona-infectie opgelopen.