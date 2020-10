Vicepresidentskandidaat VS noemt procedure opperrechter roekeloos

De Democratische vicepresidentskandidate Kamala Harris noemt de benoemingsprocedure voor een nieuwe opperrechter tijdens de coronapandemie roekeloos. Harris zei dat op de eerste dag van de hoorzittingen over de benoeming van Amy Coney Barrett voor het hooggerechtshof.

De Republikeinse president Donald Trump heeft de conservatieve Barrett naar voren geschoven als opvolger van de overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg, die juist progressief was. De Senaat van het parlement, met onder anderen senator Harris, buigt zich nu over die benoeming.

Ruim vijftig personen zaten bij elkaar, maar niet iedereen. Harris bijvoorbeeld sprak via een videoverbinding. Ze benadrukte dat drie senatoren positief zijn getest. De hoorzitting had moeten worden uitgesteld, aldus de Democratische senator.

Barrett (48) vertelde haar gehoor dat rechtbanken er niet zijn om alle maatschappelijke problemen op te lossen. „Waardeoordelen” zijn een zaak van de politiek, zei ze. De streng gelovige katholiek Barrett had een dag eerder in een verklaring al benadrukt dat de rechterlijke macht er niet is om zelf beleid te maken en ze haar politieke overtuigingen als rechter buiten beschouwing laat.

„Ik geloof dat Amerikanen van alle achtergronden een onafhankelijk Hooggerechtshof verdienen dat onze grondwet en wetten interpreteert zoals ze geschreven zijn”, zei Barret tegen de senaatscommissie. " En ik geloof dat ik mijn land kan dienen door die rol te spelen.” Ze zei Ginsburg „voor altijd dankbaar te zijn voor het pad dat ze heeft uitgezet en het leven dat ze heeft geleid”.

De Republikeinse meerderheid in de Senaat wil de procedure voor de presidentsverkiezingen op 3 november afronden. Democraten vinden het schandalig dat hun politieke tegenstanders vlak voor de verkiezingen nog een opperrechter voor het leven willen aanstellen.

De coronapandemie kan nog wel roet in het eten gooien. Senatoren moeten aanwezig zijn om te stemmen en dat kan niet als ze in quarantaine zitten. De Republikeinen kunnen zich weinig uitval permitteren. Zeker twee van hun senatoren zouden zo kort voor de verkiezingen geen stemming willen.

Senatoren krijgen dinsdag de gelegenheid vragen aan Barrett te stellen.