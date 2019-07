Vicepresident VS naar Witte Huis teruggefloten

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft dinsdag op het laatste moment afgezien van een gepland bezoek aan de staat New Hampshire. Media meldden aanvankelijk dat hij voor een noodsituatie plotseling was teruggeroepen en al bijna in New Hampshire was aangekomen. Een medewerker van Pence, Marc Short, heeft dat echter tegengesproken. Pence is naar het Witte Huis teruggeroepen en is daarom helemaal niet naar New Hampshire vertrokken, zei Short.

Er was volgens hem geen noodsituatie. Het is niet bekendgemaakt waarom Pence plotseling zijn schema moest omgooien. „Er was plotseling iets dat de vicepresident noodzaakte in de hoofdstad te blijven, maar er is geen reden tot zorg, iedereen is ok”, aldus een woordvoerder van het Witte Huis.

Trump is ook in Washington. Het is donderdag Independence Day, een nationale feestdag.

OM die viering luister bij te zetten heeft de president tanks naar Washington gehaald. Ze zijn volgens plaatselijke media per trein uit Georgia gekomen. Militair vertoon is niet gebruikelijk tijdens de viering van onafhankelijkheidsdag in Washington. Trump bemoeit zich, op de valreep, uitvoerig met de viering, meldden Amerikaanse media. Hij zou een toespraak bij het Lincoln herdenkingsmonument te houden. Hij brengt daar naar verluidt „een groet aan Amerika”.