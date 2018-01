Vicepresident VS bezoekt alsnog Midden-Oosten

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence begint zaterdag alsnog aan een bezoek aan het Midden-Oosten. De reis was eerder al twee keer uitgesteld, omdat Pence in Washington moest blijven voor de stemming in de Senaat over het belastingplan van de Republikeinen en omdat in het Midden-Oosten verhit werd gereageerd op Trumps erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.

Het bezoek begint met een ontmoeting met de Egyptische president Abdel Fatah al-Sissi, zeer tegen de zin van veel Egyptenaren. Twee belangrijke geestelijken in Egypte hebben afgezien van een gesprek met Pence uit protest over de erkenning van de Jeruzalem.

In Jordanië spreekt Pence zondag met koning Abdullah II. Een dag later gaat hij naar Israël, waar hij premier Benjamin Netanyahu en president Reuven Rivlin ontmoet. Hij spreekt de Knesset toe en bezoekt het Holocaustmonument Yad Vashem en de Klaagmuur.

Een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas is geschrapt. Hij voelt helemaal niets voor een gesprek met de pleitbezorger van de status van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, waarmee „de Verenigde Staten rode lijnen hebben overschreden”.