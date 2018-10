Vicepresident Ecuador in hongerstaking in cel

De oud-vicepresident van Ecuador, Jorge Glas, is volgens zijn advocaat in hongerstaking gegaan om te protesteren tegen mensonterende omstandigheden in de gevangenis van Latacunga. Hij is daarheen overgebracht vanuit Quito en onder streng regime geplaatst. De opdracht daartoe werd volgens de media gegeven omdat de van verduistering verdachte ex-minister Fernando Alvarado, die elektronisch werd bewaakt, het land is ontvlucht.

Glas werd eind vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van zes jaar wegens het aannemen van steekpenningen. De rechter achtte bewezen dat hij zich voor miljoenen heeft laten omkopen door de Braziliaanse bouwonderneming Odebrecht. Zelf ontkent Glas iets te hebben misdaan. Hij beweert het slachtoffer te zijn van een politieke hetze. Er loopt nog een hoger beroep.