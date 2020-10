Vicepresident Brunswijk: geen moeite met uitspraken Stef Blok

De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk heeft geen moeite met het standpunt van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dat Nederland alleen „functioneel” contact met hem zou willen hebben. Dat zei Brunswijk donderdag tijdens een persconferentie in Paramaribo.

Het standpunt van Blok over de relatie met Brunswijk staat in een brief aan de Tweede Kamer waarin de minister de actuele ontwikkelingen in Suriname beschrijft. De reden om geen contact met de vicepresident van Suriname te willen hebben is dat Brunswijk in 1999 door de rechtbank in Haarlem is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor cocaïnehandel, aldus Blok aan de Kamer.

Brunswijk ziet het standpunt van Blok als een interne Nederlandse aangelegenheid. De brief is immers niet naar de Surinaamse regering gestuurd. „Alle gesprekken in de diplomatieke wereld zijn functioneel, dus daarom tillen we er niet zo zwaar aan wat Blok heeft gezegd. Als Suriname een brief zou krijgen, dan zouden we daar op reageren”, aldus Brunswijk.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zei eerder het „verrassend” te vinden dat Nederland geen contact met Brunswijk wil onderhouden, tenzij het functioneel noodzakelijk is. Hij gaat er overigens niet vanuit dat dit standpunt het herstel van de relatie tussen Nederland en Suriname belemmert. Volgens hem zal de Nederlandse regering noodzakelijk contact met Suriname niet vermijden.

Sinds bij de verkiezingen in mei ex-president Desi Bouterse het veld heeft geruimd voor de nieuwe president, werken de regeringen van Nederland en haar voormalige kolonie Suriname aan herstel van hun relatie. Dat is nodig omdat de relatie tussen de landen op een zeer laag pitje stond door het presidentschap van Bouterse die in 2000 bij verstek veroordeeld is tot 11 jaar gevangenisstraf voor de handel in cocaïne.