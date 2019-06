Vicepremiers Italië hekelen begrotingskritiek

De Italiaanse vicepremiers hekelen de waarschuwing van de Europese Commissie om het overtreden van de Europese begrotingsregels. Ze vinden de kritiek uit Brussel "te makkelijk".

"Jarenlang hebben we gegeven zonder te ontvangen, of minder ontvangen dan we hadden gemoeten. We zijn al jaren volledig genegeerd over de kwestie van migranten, bijvoorbeeld", zegt vicepremier Luigi di Maio van de eurosceptische protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging). "Wij dragen alle lasten, en alsof dat nog niet genoeg is, lezen ze ons de les. Dit gaat niet werken, het is te makkelijk."

Vicepremier Matteo Salvini van de rechts-populistische Lega blijft achter zijn beleid staan. "De enige manier om schulden uit het verleden te verminderen, is door de belastingen te verlagen en Italianen meer en beter te laten werken"