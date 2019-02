Vice-president Pence ontmoet Guaido in Bogota

De Amerikaanse vice-president Mike Pence is van plan om de oppositieleider Juan Guaido van Venezuela in Bogota op maandag te ontmoeten. Hij zal dat doen bij een vergadering van de Lima Groep, het samenwerkingsverband van veertien landen op het Amerikaanse continent die zich gezamenlijk inzetten om de crisis in Venezuela te beëindigen. Veel landen hebben Guaido al erkend als interim-president.

Amerika heeft bij monde van vice-president Mike Pence het geweld tegen de burgerbevolking in Venezuela scherp veroordeeld. Verschillende landen willen het land hulpgoederen sturen. De Venezolaanse machthebber president Nicolás Maduro wil niets van deze hulp weten. Hij ziet het als een propagandastunt van de oppositie. In het olierijke Venezuela heerst hongersnood en is gebrek aan alles. Maduro’s gehate regime overleeft door de betrokkenheid van hoge militairen bij het verhandelen van bodemschatten, bij gesjoemel met de officiële wisselkoers van het vrijwel waardeloze geld en bij internationale cocaïnesmokkel.