Vice-premier Salvini heeft lange tenen

Ewout Kieckens

De Italiaanse vice-premier Matteo Salvini duldt in aanloop naar de Europese verkiezingen geen kritiek. De vrijheid van meningsuiting kan hij echter niet de nek omdraaien.

Een brandweerladder moest er vorige week aan te pas komen om een spandoek te verwijderen dat een inwoonster van Brembate aan een raam had bevestigd. De tekst was gericht tegen Matteo Salvini, die een paar uur later op een verkiezingsbijeenkomst in deze stad in de buurt van Milaan zou spreken. De brandweer zei te hebben ingegrepen op verzoek van het hoofdbureau van politie. De tekst op het spandoek: ”Je bent niet welkom.”

Een week eerder hadden politierechercheurs in burger een spandoek weggenomen dat een bewoonster uit Salerno (bij Napels) buiten haar woning had opgehangen. Op dit spandoek stond: ”Deze Lega is een schande”. Het was zichtbaar op het plein waar Salvini later die dag een verkiezingsbijeenkomst zou houden.

Salvini is vice-premier van Italië en de sterke man van Lega, de politieke partij die zich op de borst slaat omdat ze een einde zou hebben gemaakt aan illegale immigratie over de Middellandse Zee. Ook is de partij de gangmaker achter het regeringsbeleid rond ”veiligheid”, dat onder andere het leven van asielzoekers moeilijk maakt.

Salvini is bovendien minister van Binnenlandse Zaken en gaat daarmee over de politie. Deze en andere incidenten met spandoeken de afgelopen weken hebben geleid tot verontwaardiging. „Het is onacceptabel dat wij worden ingeschakeld. We zijn er niet voor propaganda, we bieden hulp”, zei de woordvoerder van de vakbond van brandweerpersoneel als reactie op het incident in Brembate.

Ook politici van de Vijfsterrenbeweging, Salvini’s coalitiepartner, zijn ontstemd. „Er is een sociale spanning in Italië, zoals we die al jaren niet meer hebben gevoeld”, zei Luigi Di Maio in een bericht op Facebook. Salvini ontkent dat hij de man achter de spandoekcensuur is. „Sommige spandoeken vind ik leuk. Ze moeten alleen niet oproepen tot geweld. Maar ik heb me niet bemoeid met de verwijdering van spandoeken”, verklaarde hij op tv.

Kritiek op Salvini ligt ook op school moeilijk. Vorige week schorste de directie van een middelbare school in Palermo een lerares Italiaans. Ze wordt verweten 14-jarige scholieren niet goed te hebben begeleid. Vier leerlingen had een video-werkstuk gemaakt waarin de rassenwetten uit 1938 werden vergeleken met het regeringsdecreet ”veiligheid”.

Toch is de vrijheid van meningsuiting in Italië niet werkelijk in het geding. Tegen een campagne via social media afgelopen zaterdag was door de autoriteiten niets uit te halen. De hashtag #SalviniVerwijderOokDeze zorgde ervoor dat Milaan vol hing met spandoeken tegen Salvini. En dat juist op de dag dat hij in tegenwoordigheid van Wilders en Le Pen zijn plannen presenteerde voor een grote fractie in het Europees Parlement.