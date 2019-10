Veto Trump tegen stoppen geldstroom grensmuur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een veto uitgesproken over een resolutie van het Congres om de noodtoestand aan de Mexicaanse grens te beëindigen. De president zei dat er nog steeds sprake is van een nationale noodsituatie aan de zuidgrens van de VS. „De grens met Mexico blijft een poort voor criminelen, bendeleden en drugs. Om de veiligheid van het land te beschermen, is het daarom mijn plicht om de noodtoestand te handhaven,” aldus Trump.

Trump had in februari een nationale noodtoestand uitgeroepen om een muur aan de grens met Mexico te financieren zonder parlementaire goedkeuring. Het congres keurde het gevraagde bedrag niet goed. De noodtoestand stond hem toch toe om geld van Defensie over te hevelen naar de bouw van grensbarrières.

De Democraten noemen de maatregel ongrondwettelijk omdat het Congres volgens de grondwet verantwoordelijkheid heeft voor toekennen van overheidsgeld.