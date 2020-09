Veteranenrel schaadt Trump

De Amerikaanse omroep Fox News moet op staande voet verslaggeefster Jennifer Griffin ontslaan. Dat eist president Trump nu zij gepubliceerd heeft dat hij zich negatief heeft uitgelaten over veteranen.

De rel die eind vorige week ontstond, komt Trump bar slecht uit. Een president die zich laatdunkend spreekt over (oud-)militairen schaadt zijn imago. Voor een die voor zijn herverkiezing strijdt, is dat zeker nadelig.

Op basis van enkele anonieme bronnen onthulde het progressieve tijdschrift The Atlantic vorige week dat Trump gesneuvelde Amerikaanse soldaten ”loosers”’ heeft genoemd.

De president zou dit hebben gedaan toen hij in 2018 ervan afzag om aanwezig te zijn bij de herdenking van de gevallen soldaten op de begraafplaats Aine-Marne in Frankrijk, zo’n 100 kilometer van Parijs. Officieel was de reden dat de helikopter vanwege het regenachtige weer niet kon landen. Een autorit van de Franse hoofdstad naar het ereveld zou te lang duren. Maar volgens The Atlantic had Trump tegen zijn medewerkers gezegd de herdenkingsbijeenkomst onbelangrijk te vinden. Hij zou hebben gezegd: „Het ligt daar vol met losers.”

Het is niet de enige keer dat de president zich negatief over gevallen militairen zou hebben uitgelaten. In 2018 bezocht hij de Amerikaanse erebegraafplaats Arlington waar duizenden gesneuvelde soldaten liggen. Tegenover zijn stafchef John Kelly moet hij toen over militairen hebben gezegd: „Ik begrijp het niet. Wat kopen ze ervoor.” Extra pijnlijk voor Kelly was dat zijn zoon er begraven ligt.

Amerikaanse media roepen nu ook in herinnering dat Trump in 2015 senator en partijgenoot John McCain geen oorlogsheld wilde noemen omdat deze in Vietnam gevangen was genomen en gemarteld. Naar het oordeel van Trump kun je geen held zijn als je jezelf gevangen had laten nemen.

Trump heeft steeds geprobeerd zich te profileren als de president die het leger weer aanzien gaf. Onder president Obama is het militair apparaat volgens hem uitgekleed en kregen de soldaten geen respect. Daar wilde hij verandering in brengen.

Na de publicatie van het artikel in The Atlantic heeft de president krachtig ontkend ooit deze uitspraken te hebben gedaan. Hij verweet Laurenne Powell Jobs, weduwe van Apple-oprichter Steve Jobs en uitgeefster van The Atlantic, het verspreiden van nepnieuws. „Steve zou hier niet blij mee zijn geweest.” Heel ongebruikelijk, mengde Melania Trump zich ook in de discussie. Zij twitterde dat het verhaal absoluut niet waar is.

Dat Fox News een dag later de berichten in The Atlantic bevestigde, steekt Trump extra. Deze omroep is hem doorgaans welgezind en de betrokken verslaggeefster, Jennifer Griffin, heeft een goede reputatie. Een aantal collega’s heeft zich inmiddels publiek achter Griffin gesteld. „Zij verkoopt geen onzin. Het is hard nieuws,” zo verklaren zij in twitterberichten.