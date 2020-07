Veteranen en gevallenen overzees Portugal eindelijk geëerd

Oorlogsveteranen uit en gevallenen in de strijd in voormalige Portugese overzeese gebiedsdelen krijgen na decennia alsnog enige erkenning. Het parlement is er uiteindelijk mee akkoord gegaan dat er een standbeeld komt voor de gevallenen en er komt een extraatje voor gepensioneerde veteranen, berichtten plaatselijke media.

Portugal had in de jaren zestig nog een groot overzees rijk vooral in het zuiden van Afrika. De Koude Oorlog en de onafhankelijkheidsstrijd veroorzaakten begin jaren zestig bloedige oorlogen in onder meer Angola en Mozambique. Bevrijdingsbewegingen raakten ook slaags met elkaar en buitenlandse mogendheden. Zo mengden onder meer Cuba en Zuid-Afrika zich militair in de Portugese koloniale oorlog.

De rechtse autoritaire regering in Lissabon verzette zich tegen onafhankelijkheid van de voormalige koloniën, maar kwam in 1974 ten val door een staatsgreep van overwegend linkse militairen. Voor de Portugese strijdkrachten eindigden daarmee de oorlogen in 1975. Circa 1 miljoen Portugezen vluchtten uit de overzeese gebiedsdelen naar het straatarme moederland. In de politiek is er zo veel schaamte en onenigheid over het verloren ’Portugese ‘wereldrijk’ dat het 45 jaar heeft geduurd voor een meerderheid in het parlement akkoord is met een monument.