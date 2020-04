Veteraan (100) krijgt duizenden kaartjes voor verjaardag na sponsorloop

Veteraan Tom Moore kreeg maar liefst 125.000 kaarten voor zijn honderdste verjaardag. Ze zijn te zien in een school in Bedford, in het noorden van Londen. Moore stal de harten van de Britten door met rondjes lopen in zijn tuin geld op te halen voor het zorgpersoneel tijdens het coronavirus. De actie bracht meer dan 30 miljoen euro op. Beeld AFP