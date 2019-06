Vete Rusland en VS na bijna-botsing

De Amerikaanse en Russische marine geven elkaar de schuld van een incident in de Zuid-Chinese Zee. De Amerikaanse kruiser USS Chancellorsville en het Russische oorlogsschip Admiraal Vinogradov kwamen daar vrijdag bijna met elkaar in aanvaring.

De twee schepen zouden elkaar op een gegeven moment tot op 30 meter zijn genaderd. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse marine was het incident te wijten aan een gevaarlijke manoeuvre van de Admiraal Vinogradov.

Volgens de Russische marine lag de schuld bij de Amerikanen. De USS Chancellorsville zou plots van koers zijn veranderd en daardoor in het vaarwater van het Russische schip zijn terechtgekomen. Volgens de Russen moest de bemanning van de Admiraal Vinogradov heel snel manoeuvres uitvoeren om een aanvaring te voorkomen.

De Verenigde Staten zien dat anders. Het Amerikaanse ministerie van Defensie kondigde aan een officieel diplomatiek protest te zullen indienen tegen Rusland vanwege een „onveilige en onprofessionele manoeuvre” van een van diens oorlogsbodems.

NAVO wordt actiever in Zwarte Zee-gebied

Het is volgens deskundigen duidelijk dat één van de twee schepen in de fout is gegaan. Het is zeer onwaarschijnlijk dat twee schepen van zulke omvang elkaar toevallig zo dicht zouden naderen.

Opmerkelijk is dat er de laatste tijd steeds vaker dergelijke incidenten zijn, met name in de Zwarte Zee. Het lijkt er daarbij sterk op dat er provocatie in het spel is. Rusland beheerst in feite de Zwarte Zee, tot ergenis van andere landen die met hun kust aan de zee grenzen. Daaronder zijn verschillende NAVO-lidstaten, zoals Bulgarije en Roemenië.