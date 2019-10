Vest Kurt Cobain brengt drie ton op

Het olijfgroene vest dat Nirvana-voorman Kurt Cobain droeg in het beroemde optreden voor MTV Unplugged in 1993 heeft bij een veiling in New York 334.000 dollar opgebracht, ruim drie ton in euro’s. De eigenaar schafte het lange kledingstuk, nooit gewassen en met brandvlekken door sigaretten, vier jaar geleden aan voor 123 mille. Hij bewaarde het collectors item, dat ook nog een knoop mist, tussen zuurvrij vloeipapier in een kluis. De koper bleef onbekend.

Een Fender Mustang-gitaar van de linkshandige Cobain, die zich zes maanden na de MTV-opname van het leven beroofde op 27-jarige leeftijd, was goed voor 340.000 dollar.