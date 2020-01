Verzorgers struikelen over Chinese namen Berlijnse pandatweeling

Dierenverzorgers in de dierentuin van Berlijn hebben de kleine panda-tweeling de bijnamen Pit en Paule gegeven. De reden is dat zelfs het personeel van de dierentuin soms struikelde over de uitspraak van de Chinese namen Meng Xiang en Meng Yuan, zei de dierentuin. Correct uitgesproken zijn de namen: Möng Tschiang en Möng Juan. De Chinese namen betekenen letterlijk ‘een langgekoesterde droom’ en ‘een vervulde droom’.

Bezoekers van de dierentuin kunnen de vijf maanden oude broers komende donderdag, 30 januari, voor het eerst in hun verblijf zien. Tot nu toe zijn de zwart-witte welpen achter de schermen opgegroeid met hun moeder, Meng Meng. Een Duits-Chinees team ondersteunt hen in hun opvoeding. De kittens, die bij de geboorte minder dan 200 gram wogen, wegen nu meer dan acht kilo per stuk en leren lopen en klimmen.

Om bezoekers lange wachtrijen te besparen, kondigde de Berliner Zoo aan dat er op donderdag aanzienlijk meer kassa’s zullen zijn dan op een normale januaridag.