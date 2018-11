Verzoek tot vervolging Saudische kroonprins

Human Rights Watch heeft Argentinië gevraagd de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman te vervolgen voor het schenden van mensenrechten.

De aanklacht is ingediend bij de federale rechter Ariel Lijo en behelst niet alleen de verantwoordelijkheid voor de moord vorige maand op de Saudische journalist Jamal Khashoggi maar ook voor oorlogsmisdaden begaan sinds 2015 in de strijd met buurland Jemen. Lijo heeft nog niet laten weten of hij het verzoek in behandeling neemt.

De kroonprins verblijft momenteel in Tunesië en reist later deze week naar Argentinië om zijn vader koning Salman te vertegenwoordigen bij de G20 die vrijdag en zaterdag in Buenos Aires wordt gehouden. Minister-president Mark Rutte is ook bij die bijeenkomst in het Centro Costa Salguero en koningin Máxima heeft tal van ontmoetingen in de marge van de topconferentie.