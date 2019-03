Verzetsgroep haalt uit naar Kim, in Spanje

Wat in Noord-Korea nog onmogelijk lijkt, dat gebeurde vorige maand in Madrid: een brute aanval op vertegenwoordigers van het Noord-Koreaanse regime.

Op 22 februari bestormen tien mannen het ambassadegebouw in de Spaanse hoofdstad Madrid. Eenmaal binnen bedreigen ze acht mensen, waaronder ambassadepersoneel en enkele bezoekers. De Spaanse politie omschrijft de actie later als „extreem gewelddadig en professioneel.”

Dat neemt niet weg dat de actie wordt verstoord door de plotselinge komst van de politie. Een medewerkster van de ambassade wist stiekem via een raam te ontsnappen en waarschuwde de politie. Snel verdwijnen de indringers in twee luxe ambassadewagens, die ze eerst vol laden met computers en documenten. De auto’s worden later teruggevonden.

Aan dat verrassingselement bij de komst van de politie dankt het onderzoek daarna zijn naam: ”Operatie Nollan”, naar een Koreaans woord, dat verbazing betekent.

De politie vermoedt dat de indringers naar informatie zochten over Noord-Korea’s nucleaire wapenproductie. Onlogisch is dat niet: de aanval vond plaats enkele dagen vóór de top tussen de Amerikaanse president Trump en Kim Jong-un in Hanoi. Het hoofd van de Noord-Koreaanse delegatie daar was Kim Hyok Chol, en die was tot eind 2017 ambassadeur in, jawel: Spanje.

Verder blijkt dat de daders na de aanval in de Verenige Staten contact zoeken met de FBI om het geroofde materiaal te delen. Helemaal de juiste route is dat niet, want niet de FBI, maar de Amerikaanse CIA gaat over het Noord-Korea-dossier.

Halfbroer

Een kleine tien dagen na de aanval weet de Madrileense politie wie erbij betrokken waren. De meeste leden van de groep worden getypeerd als „jonge Zuid-Koreanen uit Amerika en militair opgeleid.”

Hun leider is de 35-jarige Adrian Hong Chang, een in Amerika woonachtige mensenrechtenactivist en leider van de verzetsbeweging Cheollima Civil Defence, die de omverwerping van het regime van Kim op het oog heeft.

De groep kwam in maart 2017 voor het eerst in de publiciteit na de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de huidige Noord-Koreaanse leider. Er duikt dan een video op waarin de zoon van deze Kim Jong-nam in beeld komt. Die zou door de groep „in veiligheid zijn gesteld.” Daar was kennelijk reden toe, want Kim Jong-un zou willen voorkomen dat die jongen na de dood van zijn vader aanpraak zou maken op de troon in Pyongyang.

Op 1 maart dit jaar meldde de groep op haar website dat er een regering in ballingschap is opgericht, de ”Vrije Joseon-regering”, die ervoor moet gaan zorgen dat de Kimdynastie in Noord-Korea verdwijnt.

Deze week kwam Cheollima Civil Defence met een nieuwe verklaring. Dat was direct nadat de Spaanse politie de namen van de tien verdachten bekend had gemaakt, en de groep rond Adrian Hong nadrukkelijk wordt genoemd als mogelijke daders. Prompt eist de beweging op zijn website de verantwoordelijkheid op voor de inval in Madrid, die was bedoeld „om illegale activiteiten van ambassades te beëindigen.”

Donderdag volgde een nieuwe verklaring, waarin de groep laat weten tijdelijk alle acties op te schorten. „We hadden nog tal van acties tegen het regime in Pyongyang in de pijplijn, maar wel laten die nu even varen.” De organisatie uit kritiek op de „internationale media” vanwege „speculatieve aanvallen”, waardoor de leden even geen andere keuze hebben dan hun acties te staken.

Het lijkt erop dat het Hong even te heet onder de voeten is geworden, en het is niet ondenkbaar dat het vooral de Noord-Koreaanse geheime dienst is die hem het meeste zorgen baart.