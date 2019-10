Verzet tegen Nobelprijs voor literatuur Handke

Overlevenden van de genocide in Srebrenica in 1995 willen dat de Nobelprijs voor de Literatuur voor de Oostenrijkse schrijver Peter Handke wordt ingetrokken. Handke steunde de voormalige Servische president Slobodan Milosevic openlijk. Milosevic (1941-2006) was president tijdens de afscheidingsoorlogen in Joegoslavië in de jaren negentig.

„We sturen een brief naar het comité om de prijs in te laten trekken”, aldus Munira Subasic, de voorzitter van de Moeders van Srebrenica. Dat is een organisatie die spreekt namens de overlevenden van de genocide. „Dit is een schande. Ze moeten zich afvragen wat voor boodschap ze hiermee afgeven.”

Het Zweedse comité dat de winnaar kiest, zegt dat het geen politieke prijs is, maar een literaire onderscheiding. Handke heeft niet gereageerd.

De schrijver sprak bij de begrafenis van Milosevic in 2006. De oud-president overleed in afwachting van zijn proces bij het Internationaal Strafhof in Den Haag vanwege misdaden tegen de menselijkheid.

In 1995 drongen Bosnisch-Servische soldaten onder leiding van Ratko Mladic door in de enclave Srebrenica die zou worden bewaakt door Nederlandse VN-soldaten. Zeker 7000 mensen werden geëxecuteerd of weggevoerd door de Servische soldaten.