Verzet Sudan neemt afstand van leger

De leiders van het Sudanese verzet hebben afstand genomen van de militaire overgangsraad en haar politiek comité. Het plan om samen een voorlopig bestuur van burgers en legerofficieren te vormen, werd afgekeurd.

De militaire overgangsraad zou te veel overeenkomsten bevatten met het verfoeide oude regime, aldus de Sudanese oppositie zondag. De actievoerders eisen alle macht voor het volk en kondigden meer demonstraties aan.

„Onze onderhandelingen met het politiek comité waren positief, maar ze verliepen weer volgens het oude stramien. Daarom waren we genoodzaakt ermee te stoppen”, zei een aanvoerder van de groepering die bekendstaat als de Strijdkrachten van de Vrijheidsverklaring en Verandering. Het comité is het belangrijkste contactorgaan tussen de militaire kopstukken en de oppositie.

Oud-president Omar Hassan al-Bashir, die op 11 april werd afgezet, zit sinds afgelopen woensdag in de zwaarbeveiligde Kobargevangenis in de hoofdstad Khartoem waar hij wordt verhoord ter voorbereiding op zijn proces. Hij wordt verdacht van witwassen en het bezit van grote sommen buitenlands geld die hij op illegale wijze zou hebben verworven, zei een bron bij de Sudanese justitie.

Bij het doorzoeken van zijn huis zijn koffers vol bankbiljetten in beslag genomen. In totaal gaat het om 6 miljoen euro en ruim 350.000 dollar. Daarnaast is nog 5 miljoen Sudanese ponden (93.000 euro) cash aangetroffen. Bashir regeerde ruim dertig jaar over het Afrikaanse land

De autoriteiten hebben zaterdagavond verscheidene kopstukken van de voormalige regeringspartij NCP gearresteerd. Het gaat volgens een zegsman om onder anderen voorzitter Ahmed Haroun en de plaatsvervanger van Bashir, Ali Osman Taha. Ook oud-parlementsvoorzitter Ahmed Ibrahim al-Taher en Al-Zubair Ahmed Hassan, secretaris-generaal van de Islamitische Beweging, zijn opgepakt. Andere invloedrijke figuren tijdens het Bashirbewind kregen huisarrest.