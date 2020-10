Verzamelde werken Shakespeare brengen recordbedrag op

Een zeldzaam boek uit 1623 met verzameld werk van de Engelse schrijver William Shakespeare (1564-1616) is op een veiling in New York voor een recordbedrag van bijna 10 miljoen dollar verkocht. Dat is het dubbele van de verwachte opbrengst. Het gaat om een zogenoemde First Folio met 36 van Shakespeares toneelstukken, die daarin voor het eerst zijn samengebracht.

Van een complete First Folio zijn er, voor zover bekend, wereldwijd zes in particuliere handen. Wie dit exemplaar heeft verworven, maakte veilinghuis Christie's niet bekend. In 2001 bracht een First Folio bijna 6,2 miljoen dollar op.