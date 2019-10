‘Verwondingen Epstein duiden eerder op moord’

De Amerikaanse miljonair en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein heeft misschien toch geen zelfmoord gepleegd. Dat suggereerde patholoog Michael Baden, die is ingehuurd door de broer van Epstein, woendag bij Fox News. Volgens hem lijkt het er eerder op dat Epstein is omgekomen door wurging, en niet door verhanging. De 66-jarige Epstein werd op 10 augustus dood in zijn cel gevonden. Hij zat vast op verdenking van kindermisbruik en mensenhandel.

„Ik denk dat het bewijs eerder wijst op moord dan op zelfmoord”, zei Baden. Volgens hem zijn de meerdere breuken in de nek van Epstein „zeer ongebruikelijk bij zelfdoding”. Patholoog Barbara Sampson, in dienst van de stad New York, die eerder oordeelde dat Epstein wel degelijk een eind aan zijn eigen leven maakte, houdt vast aan haar theorie. „Het oorspronkelijke onderzoek was grondig en volledig. Er is geen reden voor een tweede onderzoek.”

Epstein heeft de beschuldigingen tegen hem altijd ontkend.