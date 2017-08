Verwoestende storm in Tsjechië en Slowakije

De Tsjechische brandweer heeft in de afgelopen twee dagen al 700 keer moeten uitrukken. Hevige stormen hebben talrijke bomen omgegooid, daken kapotgemaakt en kelders laten overstromen. Zo’n 110.000 huishoudens kwamen in het zuid-oosten van Tsjechië zonder stroom te zitten en een deel van het treinverkeer liep een paar uur vertraging op.

Ook in het westen van Slowakije werd het (trein)verkeer geblokkeerd. Vrijdag liet de Slowaakse omroep Markiza beelden zien van afgerukte daken en door omgevallen bomen beschadigde auto’s. In de hoofdstad Bratislava is de brandweer zo’n 200 keer opgeroepen. Plaatselijke weerstations meldden windsnelheden van zo’n 130 kilometer per uur. Donderdagnacht is op de Slowaaks-Tsjechische grens een hogesnelheidstrein op een omgevallen boom ingereden. De internationale spoorlijn was daardoor een paar uur afgesloten.