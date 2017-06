„Verwarring over inreisverbod Trump”

Luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten hebben uit de Verenigde Staten nog geen richtlijnen ontvangen voor het inreisverbod van president Donald Trump. Dat zeiden bronnen binnen de luchtvaartsector woensdag tegen persbureau Reuters.

Het tijdelijke inreisverbod voor reizigers uit Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran en vluchtelingen kan volgens Amerikaanse media donderdag al van kracht worden. Het hooggerechtshof oordeelde maandag dat de maatregel op hoofdlijnen mag worden uitgevoerd.

Het hof oordeelde wel dat de maatregelen alleen betrekking mogen hebben op „buitenlandse burgers die geen bonafide relatie hebben met een persoon of entiteit in de VS”. Doordat daar geen verdere toelichting op werd gegeven, weten veel reizigers in het Midden-Oosten niet of ze straks worden geweerd aan de Amerikaanse grens.

Luchtvaartmaatschappijen uit de regio zijn volgens de bronnen van plan te wachten op instructies uit de VS. Tot ze meer informatie krijgen, zouden ze volgens planning vluchten naar het land willen blijven uitvoeren.