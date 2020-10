Verwarring in Australië over quarantaineregels

Australische gezondheidsautoriteiten zijn op zoek naar zeventien reizigers uit Nieuw-Zeeland die tegen de regels in zijn doorgereisd van Sydney naar Melbourne.

Daardoor zouden zij de coronamaatregelen van de deelstaat Victoria hebben geschonden, bevestigde premier Daniel Andrews zaterdag. Volgens de autoriteiten moeten de reizigers eerst veertien dagen in quarantaine, alvorens zij in Victoria de straat op kunnen. Daarover bestaat echter verwarring bij de autoriteiten.

De zeventien reizigers arriveerden vrijdag in Sydney in de staat New South Wales op een vlucht met 200 inzittenden vanuit Auckland in Nieuw-Zeeland. Sommigen hadden maanden moeten wachten om naar huis terug te keren. Nieuw-Zeeland is geruime tijd in lockdown geweest in verband met het coronavirus en hield het luchtruim gesloten. Inmiddels telt het land een beperkt aantal besmettingen. Daarom werd een speciale reisbubbel gecreëerd voor vluchten tussen Nieuw-Zeeland en Sydney.

Na aankomst namen zeventien reizigers een binnenlandse vlucht van Sydney naar Melbourne. Er bestaat echter grote verwarring over de uitleg van de regels in het reizen tussen de twee staten. Zo zouden de autoriteiten op beide luchthavens geen redenen hebben gezien om de reizigers vast te houden

„Hier is iets fout gegaan”, zei premier Andrews. die opriep zo snel mogelijk informatie te verschaffen over deze reizigers. „Het frustrerende is dat we niet weten wie deze mensen zijn, wat hun reisdoel is en of ze weten welke coronaregels gelden in Victoria.”