Verwarde schutter Florida kocht legaal AR-15

De jongen die in een school in Boca Raton in Florida zeventien mensen doodschoot, Nikolas Cruz, was legaal bewapend en gold ondertussen als uiterst verward en gevaarlijk.

Cruz was sinds enkele maanden wees en had volgens rechercheurs „een zorgwekkende internethistorie”. Hij had bijvoorbeeld een Instagramsite waarop dode dieren en wapens waren te zien. Hij werd psychiatrisch behandeld en is van school gestuurd. Toen hij daar nog zat was het personeel zo bang voor hem, dat hij bijvoorbeeld geen tas mocht meenemen, aldus lokale media.

Toch kon hij legaal een semi-automatisch wapen van het type AR-15 kopen, meldden die media. Hij schoot daarmee willekeurig op mensen in zijn oude school, de Marjory Stoneman Douglas-school. Van de gewonden zijn drie er nog steeds slecht aan toe.

Cruz werd samen met zijn broer geadopteerd. Zijn adoptiemoeder is ruim drie maanden geleden op 68-jarige leeftijd gestorven. Zijn adoptievader stierf toen hij jonger was.

In Florida is het erg makkelijk een wapen te kopen. Er is wel een voorgeschreven bedenktijd van drie dagen, maar de koop is zonder verdere controle of vergunning mogelijk. Er is geen registratie van vuurwapens. Ook de verkopers hebben geen vergunning nodig om vuurwapens te verkopen.

President Trump kreeg kritiek te verduren dat hij te summier op het drama had gereageerd. Hij maakte later bekend dat hij met nabestaanden en slachtoffers zal spreken.