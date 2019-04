Vervuild water wellicht oorzaak misvormingen

Vervuild water is er mogelijk de oorzaak van dat in drie departementen in Frankrijk baby’s worden geboren zonder (delen van) handen of vingers. In de regio Ain (grenzend aan Zwitserland) en de buurregio’s Morbihan (Bretagne) en Loire-Atlantique zijn sinds 2010 meer dan twintig baby’s met dergelijke misvormingen geboren.

De Franse autoriteiten, die een nationaal onderzoek hebben ingesteld, vermoeden dat een vervuild reservoir met drinkwater de oorzaak is. De getroffen families kregen water van hetzelfde waterbedrijf. Bovendien liggen hun regio’s aan het eind van het netwerk. Het water was mogelijk vervuild met al dan niet verboden pesticiden, meldt de Franse zender BFMTV.

Tijdens de zwangerschap groeiden de bovenste ledematen bij de kinderen niet voldoende. Uit een eerder, kleiner onderzoek na de geboorte van twaalf misvormde baby’s kwam geen gezamenlijke oorzaak naar boven. Nadat in Ain opnieuw elf kinderen met onvolledige lichamen werden geboren, besloot het Franse ministerie van Volksgezondheid tot een nationaal onderzoek.