Vervroegde verkiezingen Kosovo op 8 september

Na het aftreden van de Kosovaarse premier Ramush Haradinaj zullen in het kleine Balkanland op 8 september vervroegde parlementsverkiezingen plaatsvinden.

Dit meldde de publieke televisiezender RTK maandag, daarbij verwijzend naar de president van Kosovo, Hashim Thaςi. Hij had de datum bepaald in overeenstemming met de grondwet, aldus de zender.

Haradinaj had afgelopen vrijdag verrassend zijn ontslag aangekondigd. Eerder had hij een dagvaarding ontvangen van het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Details daarover zijn nog niet bekend. Het tribunaal, dat sinds 2017 actief is, zou hem kunnen beschuldigen van oorlogsmisdaden tijdens de gewapende opstand van de Albanezen in Kosovo in 1998/99 tegen de toenmalige Servische regering. Haradinaj was destijds een regionale commandant van de etnisch-Albanese militie UÇK (Kosovo Bevrijdingsleger) die de Servische provincie Kosovo met geweld wilde afscheiden van Servië.

Kosovo, nu bijna uitsluitend bewoond door Albanezen, heeft zich na een NAVO-interventie afgesplitst van Servië. Aanvankelijk stond de voormalige Servische provincie onder bestuur van de VN-missie Unmik. In 2008 riep Kosovo de onafhankelijkheid uit. Servië heeft deze stap nooit aanvaard en eist het gebied terug.

Meer dan honderd landen, uitgezonderd Rusland en China, erkennen de Republiek Kosovo.