„Vervroegde verkiezingen in Oostenrijk”

Oostenrijk stevent af op vervroegde verkiezingen na het aftreden van vicekanselier Heinz-Christian Strache. Dat heeft het nationale persbureau APA zaterdag gemeld, met een verwijzing naar bronnen binnen diens partij, de rechts-populistische FPÖ. Met de conservatieve regeringspartner ÖVP is geen overeenstemming bereikt over voortzetting van de coalitie. Struikelblok was de personele invulling.

De ÖVP van bondskanselier Sebastian Kurz zou het vertrek hebben verlangd van de minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl (FPÖ), om dit belangrijke departement weer zelf over te nemen. De FPÖ voelde daar naar verluidt niets voor.

De regeringscrisis begon met het opstappen van Strache. Hij nam dat besluit nadat een video uit 2017 was opgedoken waarin hij met een vrouwelijke Russische investeerder praat over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne. Strache presenteerde verkeersminister Norbert Hofer als zijn opvolger.