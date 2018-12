Vervroegde verkiezingen in Israël op 9 april

Het Israëlische parlement heeft woensdag een wet aangenomen om zichzelf te ontbinden, waardoor het mogelijk wordt om de verkiezingen van november 2019 te vervroegen naar 9 april 2019.

Israëlische coalitieleiders werden het maandag eens om de verkiezingen te verschuiven, omdat het volgens hen moeilijk is om met een nipte meerderheid wetten aan te nemen. De Israëlische oppositiepartijen menen dat de vervroeging van de verkiezingen alles te maken heeft met de aanbeveling van de openbaar aanklager om de Israëlische premier Netanyahu te vervolgen in enkele corruptiezaken. Procureur-generaal Avichai Mandelblit moet eerst nog beslissen of de premier daadwerkelijk moet worden aangeklaagd wegens corruptie. Vanwege de aangekondigde vervroegde verkiezingen wordt het voor Mandelblit moeilijker om snel een besluit te nemen, omdat hij dan kan worden beschuldigd van het beïnvloeden van de verkiezingen. Netanyahu deed de beweringen af als „heksenjacht.”