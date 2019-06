Vervolging Navy SEAL Gallagher gaat door

De Amerikaanse autoriteiten zijn niet van plan de vervolging te staken van een elitemilitair die wordt verdacht van de moord op een IS-strijder. Een andere Navy SEAL nam deze week de schuld op zich voor de dood van het slachtoffer, maar aanklagers geloven hem niet.

Hoofdverdachte Edward Gallagher (39) zou in 2017 een gewonde IS-strijder hebben gedood. Die was gevangen genomen bij de strijd in de Iraakse stad Mosul. Aanklagers zeggen dat Gallagher de tiener eerst behandelde, maar vervolgens zijn mes trok en hem in de nek stak.

De zaak kreeg een verrassende wending toen een hospik de schuld op zich nam. Deze Corey Scott kreeg immuniteit en kan dus niet vervolgd worden. Hij verklaarde dat Gallagher weliswaar heeft gestoken, maar de IS-strijder niet heeft omgebracht.

Hospik Scott vertelde dat hij de man zelf doodde. Hij drukte zijn duim tegen de buis waarmee de IS’er ademde. De Amerikaan wilde zo naar eigen zeggen voorkomen dat de strijder gemarteld zou worden door de Iraakse strijdkrachten.

De vervolging van Gallagher, die levenslang kan krijgen, is daarmee niet van de baan. Aanklagers denken dat Scott liegt om zijn collega te beschermen. „De jury moet een oordeel vellen over de geloofwaardigheid van de getuige”, zegt de marine in een verklaring.