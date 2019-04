Vervolging dreigt voor Franse oud-premier

Justitie in Frankrijk wil de voormalige premier François Fillon vervolgen voor onder andere misbruik van publieke middelen. Hij had zijn vrouw jarenlang als politiek assistent op de loonlijst staan terwijl zij nagenoeg geen werk zou hebben verricht.

Het schandaal kwam aan het licht tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2017 waarin Fillon de grote favoriet was. Nadat Franse media over de baan van zijn vrouw hadden bericht, zonk Fillon snel weg in de peilingen en verloor hij in de eerste ronde van de verkiezingen van Emmanuel Macron en Marine Le Pen.

Onderzoeksrechters hebben nu geadviseerd Fillon en zijn Britse echtgenote Penelope te vervolgen. De Britse zou tussen 1986 en 2013 680.000 euro hebben opgestreken waar ze hoegenaamd niets voor zou hebben gedaan.

Na het schandaal kwam er een nieuwe wet in Frankrijk waarin onder andere is bepaald dat bewindslieden en parlementariërs in Frankrijk geen naaste verwanten meer mogen inhuren als medewerker.