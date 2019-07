Vervlogen hoop, een jaar na de vrede tussen Eritrea en Ethiopië

De hoop van Eritrese christenen dat vrede met Ethiopië hen ook meer vrijheid zou brengen, is in duigen gevallen. Een jaar na de historische deal is de balans ook op andere punten vooral negatief.

Ethiopiërs belden met trillende handen van opwinding een willekeurig nummer in Eritrea, om maar iemand te spreken aan de andere kant van de grens. Mensen gingen juichend de straat op. Het was deze week een jaar geleden dat aartsvijanden Eritrea en Ethiopië elkaar de hand reikten.

De Oost-Afrikaanse landen vochten tussen 1998 en 2000 een grensoorlog uit die naar schatting aan 100.000 mensen het leven kostte. Sindsdien waren alle officiële en informele contacten verbroken. De ambassades gingen dicht, het vliegverkeer stopte en zelfs de telefoonlijnen tussen de landen werden verbroken. Families raakten duurzaam gescheiden.

Na de vredesovereenkomst waren de verwachtingen hooggespannen. De Ethiopische president Abiy Ahmed bezocht Eritrea en omgekeerd maakte premier Meles Zenawi zijn opwachting in Ethiopië. Duizenden landgenoten volgden hun voorbeeld. Eritrea trok bovendien troepen terug langs de zwaar gemilitariseerde grens.

De hoop was dat ook de mensenrechtensituatie in Eritrea zou verbeteren. Een protestantse kerkleider uit Eritrea sprak tegenover de Spaanse nieuwssite Protestante Digital bijvoorbeeld de hoop uit „dat de dingen weer worden zoals ze horen te zijn.” Hij doelde daarbij op een einde aan de vervolging van christenen die niet behoren tot één van de geregistreerde kerkgenootschappen: de Eritrees-Orthodoxe-, de Evangelisch-Lutherse- of de Rooms-Katholieke Kerk.

De balans na een jaar is niet positief. Een belangrijke reden voor de massale emigratie van Eritrese jongeren, de praktijk van soms letterlijke eindeloze dienstplicht, is nog niet veranderd. De dagelijkse lijnvluchten tussen de hoofdsteden Asmara en Addis Abeba bestaan weliswaar nog, maar Eritrese passagiers moeten officiële toestemming hebben om hun land te verlaten. De grensovergangen over land tussen Eritrea en Ethiopië zitten weer dicht, zonder dat daarvoor ooit een verklaring is gegeven. Waarnemers vermoeden dat het te maken heeft met Eritrese angst dat naar Ethiopië uitgeweken leden van de oppositie naar het land terugkeren.

De positie van christenen is bovendien allerminst verbeterd. De Eritrese overheid sloot vorige week de laatste rooms-katholieke medische kliniek in het land, waarmee alle 29 katholieke ziekenhuizen en medische posten in het land nu dicht zijn. De sluiting volgde op een pastorale brief van de bisschoppen, waarin ze opriepen tot een nationale dialoog en meer democratie in het land.

Daarnaast meldde Open Doors de arrestatie van 175 christenen in de afgelopen twee maanden. Vijftig van hen zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar de anderen zitten nog vast. Onder de gearresteerden zijn ook leden van geregistreerde kerken, onder wie vijf orthodoxe priesters van het Debre Bizenklooster. De patriarch van die kerk zit bovendien nog altijd onder huisarrest, een toestand waarin hij zich al sinds 2005 bevindt.

Eritreeërs in de diaspora laten onder de slogan ”Genoeg!” hun ongenoegen blijken over de ontwikkelingen. De acties lijken ook binnen Eritrea weerklank te vinden. De huidige ontwikkelingen geven voor de nabije toekomst echter weinig reden tot hoop.