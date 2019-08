‘Vertrouweling Epstein woont in New England’

De vertrouweling van de omstreden miljardair Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, blijkt in een afgelegen villa in Massachusetts te wonen. Maxwell, die enkele jaren geleden uit beeld was verdwenen, zou Epstein hebben voorzien van tientallen meisjes die door hem werden misbruikt.

Epstein werd zaterdag dood gevonden in zijn cel, waar hij zijn rechtszaak wegens mensenhandel afwachtte. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd.

Maxwell is in 2016 naar de villa circa 30 kilometer ten noordoosten van Boston verhuisd, zeiden buren tegen The Washington Post. Ze is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell, die in 1991 tijdens een vakantie overleed. Hij viel overboord van een jacht en verdronk.