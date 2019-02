„Vertrek uit Syrië niet einde strijd tegen IS”

De aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië betekent geen einde van Amerikaanse bemoeienissen met de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Dat verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woensdag.

De aard van de inzet verandert, aldus de minister, maar dat betekent niet het einde van de Amerikaanse strijd.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in december onverwachts aan dat de ongeveer 2000 Amerikaanse militairen die nog in in Syrië actief zijn, zullen worden teruggetrokken. Hij gaf daarbij niet aan op welke termijn dat gebeurt.