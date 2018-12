„Vertrek John Kelly uit Witte Huis aanstaande”

Het vertrek van John Kelly als stafchef van het Witte Huis is aanstaande. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite Axios vrijdag te horen gekregen van enkele vertrouwelingen. CNN nam het bericht over.

Kelly is het hoofd van de dienst die de president ondersteunt bij zijn werkzaamheden. Hij zou in die belangrijke functie worden opgevolgd door Nick Ayers, de baas van de staf van vicepresident Mike Pence. Zijn naam was al eerder gevallen als mogelijke vervanger van Kelly, over wiens afscheid ook al enige tijd werd gespeculeerd.

De 68-jarige Kelly, een oud-generaal met militaire ervaring in onder meer Irak, werd eind juli 2017 stafchef nadat Reince Priebus was opgestapt. Hij was tot dat moment in de regering-Trump minister van Binnenlandse Veiligheid. Op dat departement nam Kirstjen Nielsen, een bondgenote, zijn taken over. Trump zou vorige maand hebben gezegd van haar af te willen.