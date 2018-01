Vertrek Bannon schept ruimte voor Trump

Steve Bannon, een voormalige topadviseur van de Amerikaanse president Trump, is vertrokken bij de nieuwssite Breitbart News. Daarmee lijkt Trump de winnaar van de machtsstrijd die vorige week uitbrak.

Met het vertrek van Bannon lijkt de rol van de rechts-radicale oud-medewerker van Trump uitgespeeld. Bekend was dat na het ontslag van Bannon als topadviseur van de president, zomer vorig jaar, Trump nog geregeld contact met hem had.

Trump luisterde ook naar Bannon. Zo maakte de president een draai bij de verkiezingen voor de senaatszetel van de staat Alabama. Op advies van Bannon koos Trump er op een laat moment voor de Republikeinse kandidaat Roy Moore te steunen, die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen. Moore verloor, waardoor voor het eerst in jaren in Alabama een Democraat won. Trump nam het Bannon nadien kwalijk dat hij een verkeerd advies gaf.

De relatie kwam eind vorige week verder onder druk te staan toen bleek dat Bannon in het boek ”Fire and Fury” van journalist Michael Wolff zeer kritische opmerkingen maakte over de president en zijn familie. Donald jr. beschuldigde hij van hoogverraad en dochter Ivanka noemde hij „zo dom als een baksteen.” Het verst ging hij door vraagtekens te zetten bij de geschiktheid van Trump als president.

Met deze kritiek riep Bannon de woede van Trump over zich af. Die ontkende dat Bannon ooit invloed had gehad en noemt hem nu Sloppy Steve (smerige Steve), refererend naar zijn ongeschoren gezicht. Pogingen van Bannon de schade te herstellen, hadden geen resultaat.

Aanvankelijk dachten veel commentatoren dat de publicatie van Wolff vooral voor Trump schadelijk zou zijn. Nu blijkt dat Bannon de verliezer en Trump de winnaar is. Bannon is niet alleen in ongenade gevallen bij de president, maar hij is ook zijn baan als hoofdredacteur van Breitbart News kwijt. Belangstrijke reden daarvoor is dat geldschieters van de nieuwssite hun financiële steun hebben opgeschort.

Dat laatste duidt erop dat Bannon met zijn radicale, populistische opvattingen toch minder draagvlak bij de rechtse kiezers heeft dan voorheen werd gedacht. Dat is voor Trump winst. Hij hoeft nu minder rekening te houden met de zogenoemde alt-right, van wie Bannon de woordvoerder was. Die groep zal zich nu moeten heroriënteren.

Opvallend is dat Trump de laatste dagen lijkt te proberen zijn koers enigszins te verleggen. Hij had dinsdag een overleg met leden van het Congres over de behandeling van de bijna 800.000 immigranten die in het verleden als kind met hun ouders illegaal naar de VS zijn gekomen. Trump wil hen uitzetten, maar toonde zich nu bereid om met de Democraten naar een andere oplossing te zoeken. Het overleg werd rechtstreeks op televisie uitgezonden, wat uitgelegd wordt als een poging van Trump om te laten zien dat hij wel degelijk in staat is in overleg beleid te maken.

Even opvallend was dat de minister van Binnenlandse Zaken, Ryan Zinke, dinsdag bekendmaakte dat de wateren voor de kust van Florida niet worden opengesteld om daar olie te winnen. Trump maakte vorige week nog bekend in bijna alle wateren voor de kust van de VS te willen gaan boren naar olie, ook voor de kust van Florida.

Derde was dat de president dinsdag bekendmaakte eind januari naar de top van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos te gaan. Bannon noemde deze vergadering een „zinloze, geldverslindende vertoning.”