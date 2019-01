„Vertraging hoort bij basisfunctie spoorwegen”

De baas van de Duitse spoorwegen, Richard Lutz, heeft zich op een topbijeenkomst van de spoorwegsector in Berlijn schertsend proberen te verontschuldigen voor de vele vertragingen van treinen: „Op dit moment behoort het tot onze basisfuncties af en toe iets later dan gepland aan te komen.”

De Duitse spoorwegen liggen publiek en politiek zwaar onder vuur door vertragingen, gebreken in het netwerk en grote verliezen. Volgens Lutz komen de eerste wezenlijke verbeteringen in de komende maanden. Er worden meer treinen ingezet en er is een actieplan tegen technische storingen. Dat is het begin om stap voor stap van de problemen af te komen, beloofde Lutz. Hij beklemtoonde wel dat dit niet van de ene op de andere dag kan gebeuren.

De Duitse minister van Verkeer, Andreas Scheuer, uitte anderzijds zijn ongenoegen over de vele critici van de Deutsche Bahn. Hij klaagde dat de beste stuurlui aan wal staan: „We hebben net zulke problemen als bondscoaches, want we hebben hier (Duitsland) 82 miljoen machinisten.”