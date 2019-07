Verstekeling valt uit vliegtuig in tuin

Een verstekeling is uit het landingsgestel van een vliegtuig gevallen toen het toestel Heathrow Airport bij Londen naderde. De man werd later dood aangetroffen in een tuin in Clapham in Zuid-Londen, meldden Britse media.

De politie is niet zeker van zijn leeftijd en probeert hem te identificeren. Hij viel uit een vliegtuig van Kenya Airways aan het eind van een negen uur durende vlucht vanuit Nairobi.

Een tas, water en voedsel werden aangetroffen in het compartiment van het landingsgestel van het vliegtuig.

Hoewel het zelden voorkomt, is dit eerder gebeurd. In september 2012 stierf een 30-jarige man uit Mozambique nadat hij uit het onderstel van een vlucht naar Heathrow vanuit Angola was gevallen.