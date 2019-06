Verslagenheid om ‘euthanasie’ tiener Nederland

In het buitenland is met verslagenheid kennisgenomen van de dood van Noa Pothoven, het 17-jarige meisje dat afgelopen zondag in haar ouderlijk huis in Arnhem overleed. In Italië haalde het nieuws de voorpagina’s van de kranten.

Ze leed jarenlang aan zware psychische stoornissen en wenste een eind aan haar leven te maken. Pothoven is vermoedelijk gestorven door te stoppen met eten en drinken.

In de buitenlandse pers werd de dood toegeschreven aan euthanasie. „Zeventienjarig Nederlands meisje is wettelijk toegestaan te sterven omdat ze vond dat haar leven ondraaglijk was door depressie”, schreef de Britse Daily Mail dinsdag. Op de site van het Duitse RTL staat dat een „17-jarig misbruikslachtoffer zich laat doden.” De Britse krant The Times had de kop: ”Teenager met anorexia wordt geholpen om te sterven in Nederland”.

Ook in Italië was de vermeende kindereuthanasie voorpaginanieuws. Uit de berichten spreken droefheid en onbegrip. „Noa had meer leven voor zich dan achter zich”, tekende Massimo Gramellini woensdag op in dagblad Corriere della Sera. „Er bestond voor haar nog steeds de mogelijkheid om een plotseling licht te zien dat al die duisternis zou doorgronden”, schreef de bekendste columnist van Italië op de voorpagina.

Nederlaag

Ook de paus liet via Twitter weten bedroefd te zijn. „Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn een nederlaag voor iedereen. Het antwoord waartoe we geroepen zijn, is om degenen die lijden nooit alleen te laten, om niet op te geven, maar om zorg te dragen, lief te hebben om weer hoop te geven.” De Pauselijke Academie voor het Leven reageerde eveneens met verslagenheid. „De dood van Noa is een groot verlies voor de maatschappij en voor de mensheid. We moeten altijd het leven verdedigen.”

In het verleden sloeg het Vaticaan in zulke situaties een hardere toon aan. In 2004 schreef kardinaal Elio Sgreccia, het toenmalige hoofd van dezelfde Academie, dat door euthanasie open te stellen voor kinderen „Nederland elke grens heeft overschreden.” Het is onbekend of de kardinaal is geïnformeerd over de dood van de minderjarige Nederlandse. Sgreccia stierf woensdag op 91-jarige leeftijd in Rome.

In Italië wordt momenteel een wetsvoorstel over euthanasie besproken. Gezien de verhoudingen in het parlement is het echter onwaarschijnlijk dat euthanasie of hulp bij zelfdoding ook in Italië wordt gelegaliseerd.

Drama rond Noa Pothoven

Het overlijden van Noa Pothoven krijgt in internationale media veel aandacht. De Arnhemse bracht vorig jaar haar biografie ”Winnen of leren uit”. Ze werd op haar elfde twee keer aangerand en later ook verkracht. Ze ontwikkelde daarna onder andere anorexia, depressie en een persoonlijkheidsstoornis. Pothoven deed eerder een verzoek om euthanasie, maar dat werd afgewezen. Haar familie benadrukt dat ze niet door euthanasie is overleden.

