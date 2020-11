Verslagen oppositieleider Tanzania opgepakt na oproep tot protest

Een oppositieleider in het Oost-Afrikaanse Tanzania die onlangs de presidentsverkiezingen verloor, is opgepakt na een oproep tot protest. Politicus Tundu Lissu wilde met een massademonstratie betogen tegen de, in zijn ogen, vervalste verkiezingsuitslag. Ook eist hij nieuwe verkiezingen.

Lissu werd gearresteerd toen hij een vertegenwoordiging van de Europese Unie in de stad Dar es Salaam verliet, aldus de politie. Volgens een Amerikaanse organisatie die banden onderhoudt met de oppositievoerder, zou Lissu hebben geprobeerd diplomatieke bescherming te krijgen. Hij werd na twee uur verhoor vrijgelaten, meldde de partij van Lissu, Chadema.

De 52-jarige was in juli in Tanzania teruggekeerd na drie jaar ballingschap. Hij herstelde in het buitenland van een aanslag op hem, waarbij hij zestien keer werd beschoten. Volgens hem zaten politieke tegenstanders achter de poging tot moord.

Kort voor de aanhouding van Lissu waren ook andere topleden van Chadema opgepakt. Lissu kwam bij de verkiezingen eind oktober niet verder dan 13 procent. President John Magufuli werd met 84 procent van de stemmen herkozen.

De Verenigde Staten uitten al hun bezorgdheid over mogelijke onregelmatigheden, politiek gemotiveerde arrestaties en geweld bij de stembusgang.