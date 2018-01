Verschrikkingen in beeld gevangen

Menselijk leed trekt aan. En niet alleen vanuit humanitair oogpunt of christelijke barmhartigheid. Sensatie speelt bij de waarneming van lijden eveneens een rol.

De vraag is welke emotie de boventoon voerde bij de makers van de serie foto’s die in het Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem worden tentoongesteld.

Het zijn beelden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt. ”Flitsen van herinnering. Fotografie tijdens de Holocaust” heet de expositie.

Het bijzondere aan de tentoonstelling is dat de foto’s zowel door Joden en Duitsers als geallieerde militairen zijn genomen. Op die manier wil Yad Vashem niet alleen een indruk geven van de omstandigheden waaronder de fotograaf de platen schoot, maar ook van diens wereldbeeld.

Daarbij is in het bijzonder de nadruk gelegd op Joodse fotografen. Zij legden immers het lijden van hun eigen volk vast en waren niet zelden zelf slachtoffer. Of het nu was in het getto van Warschau of in een van de vernietigingskampen.

De expositie in Jeruzalem bestaat uit circa 1500 foto’s en 13 films.

Het gaat om een van de meest vreselijke periodes in de moderne geschiedenis. Gevangen in beeld. Ter meerdere gedachtenis van de slachtoffers. Opdat wij niet vergeten.