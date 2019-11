Verre nazaat vraagt vergiffenis Wounded Knee

Bradley Upton, een verre nazaat van de commandant die verantwoordelijk was voor de slachtpartij bij Wounded Knee waarbij de Amerikaanse cavalerie een bloedbad onder indianen aanrichtte, vraagt om vergiffenis.

Hij zegt gebukt te gaan onder de zware last die hij van zijn over-overgrootvader James Forsyth heeft meegekregen. Forsyth was commandant van de zevende cavalerie. Bij de slag om Wounded Knee op 29 december in 1890 in de staat South-Dakota werden ruim 250 ongewapende indianen van de Oglala Lakota-stam genadeloos afgeslacht. Onder de doden waren ook veel vrouwen en kinderen.

Volgens Upton achtervolgt deze familiegeschiedenis hem als sinds zijn tienerjaren.