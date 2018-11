Verrassende ontmoetingen bij distributie tulpenbollen in Israël

Israëliërs die nog nooit hebben gemerkt dat er buitenlanders zijn die Israël steunen, reageren soms geëmotioneerd als ze hen ontmoeten.

Dat zei donderdag Johan van der Ham, de delegatieleider van twee teams van Christenen voor Israël die deze week door Israël trekken om 100.000 tulpenbollen uit te delen als blijk van support.

tulpenbollen

Van der Ham zei dat Israëliërs soms denken dat ze er alleen voorstaan. Ze reageren verbaasd als ze buitenlanders ontmoeten die hun nood begrijpen en die eveneens bidden om de komst van de Messias en voor de vrede van Jeruzalem. Het bezoek met de tulpenbollen opent harten en biedt bijzondere gesprekken.

Het uit acht personen tellende team splitste zich in twee groepen op. Een groep deelde de bollen uit in het noorden van het land en een in het zuiden van het land. Ze bezochten scholen, ziekenhuizen, legerbases en andere plekken waar veel mensen bijeen zijn.

Dat het tulpenteam elk jaar in november komt heeft een praktische reden, zegt Van der Ham. „November is de beste maand om te planten qua temperatuur en klimaat.”

Het tulpenteam bezoekt Israël elk jaar. Van der Ham is tien keer mee geweest en geeft sinds twee jaar leiding aan het project. Hij heeft de leiding overgenomen van Henriette Heuvelman.

De feestelijke ceremonie vond plaats in het Hineni centrum in Jeruzalem dat geleid wordt door Benjamin Philip. Hineni heeft een gaarkeuken voor mensen die te weinig geld hebben om eten te kopen. Ook geeft de organisatie voedselpakken en bonnen voor de supermarkt. De organisatie heeft ook andere programma’s op het gebied van educatie en hulpverlening.

Medewerkers van de plantsoenendienst van de gemeente Jeruzalem waren aanwezig bij de bijeenkomst. Zij zullen zorgen dat de bollen worden gepland.