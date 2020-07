Verplichte quarantaine voor Belgen uit „rode” coronagebieden

België gaat inwoners die vanuit „rode”-coronagebieden terug naar huis keren verplichten tot quarantaine. Voor gebieden in Europa die door een opflakkering van besmettingen (opnieuw) in lockdown gaan, rode zones, wordt ook een formeel reisverbod uitgevaardigd. De verschillende regeringen in België hebben daarover na overleg overeenstemming bereikt.

De Belgische overheid maakt een onderscheid tussen rode, oranje en groene zones. Deze zones worden gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken. Rode zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen die (opnieuw) in lockdown worden geplaatst. Op de website staan momenteel vier „rode” Europese landen: Finland, Ierland, Malta en Noorwegen.

Belgen die worden overvallen door een lockdown tijdens de vakantie, familiebezoek of een zakentrip, of ondanks een reisverbod naar een „rood” land of gebied trekken, worden bij terugkomst behandeld als „hoogrisicocontacten”. Dat betekent dat ze getest en in quarantaine moeten.

Oranje zones zijn gebieden waarvoor een hoog gezondheidsrisico is vastgesteld op basis van epidemiologische criteria. Voor deze zones raadt België reizen sterk af. Reizigers die terugkeren uit deze zones wordt gevraagd vrijwillig een test en quarantaine te ondergaan. Voor groene zones worden geen beperkingen opgelegd.

Het is niet duidelijk hoe de maatregelen worden gehandhaafd. Verschillende reisorganisaties zetten ook vraagtekens bij de reisinstructies bij code oranje. „Rood en groen zijn duidelijk, maar hoe moet oranje worden ingevuld?”, vraagt een TUI-woordvoerder zich af.