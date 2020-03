Verplichte mondmaskers in Oostenrijkse supermarkten

In Oostenrijk is het vanaf deze week verplicht om een mondmasker te dragen in supermarkten. Vanaf woensdag worden de mondkapjes uitgedeeld aan het winkelend publiek.

„Zodra het uitdelen begint, is het verplicht om de maskers te dragen”, aldus bondskanselier Sebastian Kurz. De mondkapjes zouden wel van mindere kwaliteit zijn dan die voor medische doeleinden. Waarschijnlijk moeten ze binnenkort ook op andere openbare plekken worden gebruikt.

In het land worden meer strenge maatregelen genomen. Zo maakte de minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober bekend dat toeristen geen gebruik mogen maken van hotels tijdens de paasvakantie.

In buurland Tsjechië werden mondkapjes in openbare plekken eerder al verplicht. Wie er geen heeft, moet een sjaal gebruiken. Volgens Tsjechische media heeft de maatregel bijgedragen aan het afvlakken van de groeicurve van het virus.