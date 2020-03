Verplegersopstand in Spanje over andere werktijden

Verplegers in het ziekenhuis Infante Elena in het Zuid-Spaanse Huelva zijn in opstand gekomen, toen de directie aankondigde de werktijden ingrijpend te veranderen vanwege de drukte door het coronavirus. De directeur wilde dat personeel minder uren per dag, maar meer dagen achter elkaar zou werken.

Het stuitte op een rebellie in het hospitaal. Circa driehonderd verplegers verzamelden zich vrijdag boos in de gangen en riepen om het vertrek van de directeur. De politie moest eraan te pas komen om het protest te stoppen. De directeur, Paloma Hergueta, heeft de gemoederen uiteindelijk bedaard door haar plannen voorlopig in te trekken.